Москва, 6 декабря. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить сборную России от участия в зимней Олимпиаде в 2018 году дискредитирует олимпийское движение. Такое мнение высказал исполняющий обязанности секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Отстранение олимпийской сборной России от участия в Играх в Пхенчхане — убийство, дискредитация всего олимпийского движения, его принципов», — заявил Турчак.

Политик назвал решение МОК политическим и беспрецедентным. Турчак отметил, что во все времена в основе олимпийского движения лежал принцип «невмешательства любых личных или политических интересов в исход спортивных состязаний». Но сейчас из-за решения политиков спортсмены лишились возможности выступить под флагом своей страны и отстоять честь национальной сборной. Сложившееся положение политик назвал трагедией.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что МОК запретил флаг и гимн России на зимней Олимпиаде в Пхенчане.