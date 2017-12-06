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Решение МОК об отстранении России от ОИ-2018 дискредитирует олимпийское движение — Турчак
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    Решение МОК об отстранении России от ОИ-2018 дискредитирует олимпийское движение — Турчак

    7:09  6 Декабря 2017
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    Решение МОК об отстранении России от ОИ-2018 дискредитирует олимпийское движение — Турчак

    Москва, 6 декабря. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить сборную России от участия в зимней Олимпиаде  в 2018 году дискредитирует олимпийское движение. Такое мнение высказал исполняющий обязанности секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

    «Отстранение олимпийской сборной России от участия в Играх в Пхенчхане — убийство, дискредитация всего олимпийского движения, его принципов», — заявил Турчак.

    Политик назвал решение МОК политическим и беспрецедентным. Турчак отметил, что во все времена в основе олимпийского движения лежал принцип «невмешательства любых личных или политических интересов в исход спортивных состязаний». Но сейчас из-за решения политиков спортсмены лишились возможности выступить под флагом своей страны и отстоять честь национальной сборной. Сложившееся положение политик назвал трагедией.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что МОК запретил флаг и гимн России на зимней Олимпиаде в Пхенчане.

    Автор: Виталий Малясев
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    #мок #сборнаяроссии #олимпиада-2018 #турчак #отстранение
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