Совфед запретил посещать палату СМИ-иноагентам

Москва, 6 декабря. Комитет Совета Федерации по регламенту утвердил в ходе внеочередного заседания постановление о запрете на проход в здание палаты для СМИ-иноагентов. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Он подчеркнул, что такой шаг станет контрмерой на ограничение доступа представителей российских СМИ в конгресс Соединенных Штатов, передает «РИА Новости».

«Согласно закону о СМИ-иноагентах и решению министерства юстиции России, решению комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности установлен запрет на посещение Совета Федерации представителями СМИ-иноагентов», — резюмировал Клишас.

Ранее российское ведомство признало иностранными агентами девять СМИ, речь также идет о «Радио Свобода» и «Голос Америки».

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», накануне глава российского государства Владимир Путин поручил Минюсту России вести реестр СМИ-иноагентов.

Владимир Путин. Биограф