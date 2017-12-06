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Совфед запретил посещать палату СМИ-иноагентам
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    Совфед запретил посещать палату СМИ-иноагентам

    7:12  6 Декабря 2017
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    Совфед запретил посещать палату СМИ-иноагентам

    Москва, 6 декабря. Комитет Совета Федерации по регламенту утвердил в ходе внеочередного заседания постановление о запрете на проход в здание палаты для СМИ-иноагентов. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. 

    Он подчеркнул, что такой шаг станет контрмерой на ограничение доступа представителей российских СМИ в конгресс Соединенных Штатов, передает «РИА Новости»

    «Согласно закону о СМИ-иноагентах и решению министерства юстиции России, решению комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности установлен запрет на посещение Совета Федерации представителями СМИ-иноагентов», — резюмировал Клишас.

    Совфед запретил посещать палату СМИ-иноагентам

    Ранее российское ведомство признало иностранными агентами девять СМИ, речь также идет о «Радио Свобода» и «Голос Америки». 

    Напомним, как сообщала «Газета.Ru», накануне глава российского государства Владимир Путин поручил Минюсту России вести реестр СМИ-иноагентов. 

    Владимир Путин. Биограф

    Автор: Дана Балан
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