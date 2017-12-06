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Есть чего опасаться? Родченков заявил о возможных репрессиях после решения МОК о России
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    Есть чего опасаться? Родченков заявил о возможных репрессиях после решения МОК о России

    7:12  6 Декабря 2017
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    Есть чего опасаться? Родченков заявил о возможных репрессиях после решения МОК о России

    Москва, 06 декабря. Информатор WADA Григорий Родченков заявил о возможных репрессиях после решения МОК о дисквалификации Олимпийского комитета России.

    Об этом сообщает Inside the Games, ссылаясь на комментарии адвоката скрывающегося на территории Соединенных Штатов Америки бывшего главы московской антидопинговой лаборатории.

    «Мой клиент всю оставшуюся жизнь будет вынужден оглядываться после того, как раскрыл государственную допинговую систему, существовавшую в России», — озвучил опасения Родченкова юрист Джим Уолден.

    При этом, информатор WADA, комментируя решение МОК об отстранении ОКР от игр, заявил, что «горд» подобным фактом.

    Как напоминает RT, допущенным до игр в Южной Корее отечественным спортсменам  будет предложено выступать под символикой Международного олимпийского комитета.

    Автор: Константин Терехов
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    #мок #григорий родченков #окр
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