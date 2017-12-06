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Названы самые популярные автомобили класса люкс в России
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    Названы самые популярные автомобили класса люкс в России

    7:02  6 Декабря 2017
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    Названы самые популярные автомобили класса люкс в России

    Москва, 5 декабря. Эксперты аналитического центра «Автостат» оставили топ самых популярных автомобилей класса люкс в России.

    Согласно исследованию, опубликованному на сайте организации, специалисты проанализировали продажи на автомобильном рынке с января по октябрь 2017 года. Отмечается, что за десять месяцев в стране было продано 6905 люксовых автомобилей. Это на 1,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

    Самым популярным автомобилем в этом классе у россиян оказался Mercedes-Benz с результатом в 2163 реализованных единиц техники. На второй строчке - Audi ( 1558 авто). На третьей строчке BMW с 1134 проданными машинами.

    Как пишет Газета.ru, в топ-5 также попали Porsche и Cadillac.

    Названы самые популярные автомобили класса люкс в России

    Автор: Алия Садыкова
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    #россия #автомобиль
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