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Центробанк РФ предупредил об опасности масштабных хакерских атак на Новый год
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    Центробанк РФ предупредил об опасности масштабных хакерских атак на Новый год

    7:18  6 Декабря 2017
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    Центробанк РФ предупредил об опасности масштабных хакерских атак на Новый год

    Москва, 6 декабря. В преддверии новогодних праздников специалисты главного управления безопасности и защиты информации Центробанка России предупреждают о возможности новых хакерских атак на финансовые учреждения.

    Как рассказал замглавы отдела информационной безопасности ЦБ Артем Сычев, в настоящее время фиксируется резкое сокращение хакерских атак с использованием вируса Cobalt Strike — однако это «не повод успокаиваться».

    «Одно время мы фиксировали в неделю по две-три массовые рассылки с Cobalt Strike. В последнее время их активность резко упала, — приводит Ura.ru слова Сычева. — Вопрос в том, почему они замолчали. Я склоняюсь к тому, что они решили смодифицироваться и готовят что-то такое неприятное к концу года, когда самый пик платежей».

    Центробанк РФ предупредил об опасности масштабных хакерских атак на Новый год

    Как рассказал специалист управления информационной безопасности в интервью «Российской газете», Центробанк собирается предложить всем публичным компаниям ввести в советы директоров людей, компетентных в вопросах кибербезопасности.

    Ранее «Газета.ru» сообщала о том, что эксперты по кибербезопасности выяснили, что все операции с криптовалютами обладают значительной степенью уязвимости перед хакерскими атаками.

    Автор: Валентин Меликов
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