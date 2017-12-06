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Британец объяснил, почему во внешней политике Россия «все делает правильно»
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    Британец объяснил, почему во внешней политике Россия «все делает правильно»

    6:52  6 Декабря 2017
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    Британец объяснил, почему во внешней политике Россия «все делает правильно»

    Лондон, 6 декабря. Британские СМИ опубликовали письмо читателя Ди Джея Джонсона, который выразил недоумение, почему Россия сделана не так, и почему Запад ополчился против Москвы.

    Письмо опубликовало Express and Star.

    Джонсон в своем письме указал, что Запад беспокоят две проблемы касательно России. При этом он говорит, что в обоих случаях не понимает, что Москва сделала неправильно.

    Читатель напомнил, что Крым был русским задолго до образования СССР. Он также рассказал, что когда полуостров был передан Украине, то в те времена Украина была одной страной с Россией. Джонсон отметил, что вмешательство из-за границы привело к беспорядкам в Киеве. Крым в таких условиях обратился к Москве, чтобы рассмотреть возможность включения его в Россию.

    Джонсон также коснулся энергетики. По его словам, энергетические компании РФ позволят инвестировать в них, но не позволят контрольным интересам выходить за пределы страны. Он также добавил, что это не укладывается в стратегию больших инвесторов на Западе.

    Как пишет Газета.ru, Джонсон также подчеркнул, что внешняя политика Запада агрессивна. Он привел в пример, к чему это привело на Ближнем Востоке. 

    Британец объяснил, почему во внешней политике Россия «все делает правильно»

    Автор: Алия Садыкова
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    #россия #сми #британец
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