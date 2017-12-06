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Топ-10 лучших фильмов 2017 года составили эксперты
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    Топ-10 лучших фильмов 2017 года составили эксперты

    6:40  6 Декабря 2017
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    Топ-10 лучших фильмов 2017 года составили эксперты

    Москва, 06 декабря. Опубликован рейтинг лучших десяти фильмов уходящего года по версии экспертов интернет-портала Vulture.

    Как сообщает «Газета.ru», первое место в рейтинге занимает картина «Проект «Флорида» от режиссера Шона Бэйкера. Мировая премьера картины состоялась в мае, однако российские зрители увидят фильм только в марте будущего года.

    «Это лето Муни и ее друзья не забудут. Каждый день они, переполненные энергией и пренебрежением к взрослым, носятся по волшебному миру одноэтажной Америки на подступах к Диснейленду. Помешать им могут только родители или строгий надзиратель», — говорится в аннотации к ленте.

    Топ-10 лучших фильмов 2017 года составили эксперты

    Второе место топа от Vulture – у художественного фильма «Зови меня своим именем» от режиссера Луки Гуаданьино. К слову картина уже вышла, как на мировые, так и российские экраны.

    Почетное третье место в рейтинге самых-самых в 2017 году у картины «Леди Птица» режиссера Греты Гервиг. Картина была представлена 1 сентября, на российские экраны доберется в апреле 2018-го года.

    Топ-10 лучших фильмов 2017 года составили эксперты

    Добавим, что в топ-10 от портала Vulture также вошли картины «Прочи», «Лица, деревни», «Марджори Прайм», «Спрятаться негде», «Валериан и город тысячи планет», «BPM» и «Призрачная нить».

    Автор: Константин Терехов
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