В графическом редакторе Paint обнаружена новая функция

Москва, 6 декабря. Пользователи обнаружили в графическом редакторе Paint новую функцию. Об этом рассказал один из пользователей в своем аккаунте в Twitter.

В редакторе, входящем в пакет программ Windows, была найдена функция создания градиентного фона.

Выяснилось, что градиентный фон можно нарисовать, проведя через поле Paint линию и закрасив получившиеся части разными цветами.

Отмечается, что затем рисунок надо уменьшить до одного пикселя и вернуть к стандартному размеру.