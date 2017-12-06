В графическом редакторе Paint обнаружена новая функция
Москва, 6 декабря. Пользователи обнаружили в графическом редакторе Paint новую функцию. Об этом рассказал один из пользователей в своем аккаунте в Twitter.
В редакторе, входящем в пакет программ Windows, была найдена функция создания градиентного фона.
Выяснилось, что градиентный фон можно нарисовать, проведя через поле Paint линию и закрасив получившиеся части разными цветами.
Отмечается, что затем рисунок надо уменьшить до одного пикселя и вернуть к стандартному размеру.
did you know MSPAINT can make gradients? pic.twitter.com/zdJIUmxeyy— mikejmoffitt (@moftsoft) December 1, 2017
Включить уведомления в Вк