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В графическом редакторе Paint обнаружена новая функция
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    В графическом редакторе Paint обнаружена новая функция

    6:37  6 Декабря 2017
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    В графическом редакторе Paint обнаружена новая функцияМосква, 6 декабря. Пользователи обнаружили в графическом редакторе Paint  новую функцию. Об этом рассказал один из пользователей в своем аккаунте в Twitter.

    В редакторе, входящем в пакет программ Windows, была найдена функция создания градиентного фона.

    Выяснилось, что градиентный фон можно нарисовать, проведя через поле Paint линию и закрасив получившиеся части разными цветами.

    Отмечается, что затем рисунок надо уменьшить до одного пикселя и вернуть к стандартному размеру. 

     

    Автор: Алия Садыкова
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    #microsoft paint
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