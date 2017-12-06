Вашингтон, 6 декабря. Президент США Дональд Трамп собирается официально признать Иерусалим столицей Израиля. Об этом журналистам заявили представители Белого дома.

«Президент объявит о том, что правительство США признает Иерусалим столицей Израиля. Он рассматривает это как признание действительности», — заявили представители президентской администрации.

Ожидается, что Трамп признает Иерусалим столицей Израиля 6 декабря. По словам представителей Белого дома, это будет признанием «исторической действительности».

Напомним, ранее сайт RT сообщил, что глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини пригрозила США серьезными последствиями, если Белый дом признает Иерусалим столицей Израиля.