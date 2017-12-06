Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Писательница Александра Николаенко стала лауреатом «Русского Букера»
Весь мир
Трамп официально признает Иерусалим столицей Израиля — Белый дом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Трамп официально признает Иерусалим столицей Израиля — Белый дом

    6:29  6 Декабря 2017
    163

    Трамп официально признает Иерусалим столицей Израиля — Белый дом

    Вашингтон, 6 декабря. Президент США Дональд Трамп собирается официально признать Иерусалим столицей Израиля. Об этом журналистам заявили представители Белого дома.

    «Президент объявит о том, что правительство США признает Иерусалим столицей Израиля. Он рассматривает это как признание действительности», — заявили представители президентской администрации.

    Ожидается, что Трамп признает Иерусалим столицей Израиля 6 декабря. По словам представителей Белого дома, это будет признанием «исторической действительности».

    Напомним, ранее сайт RT сообщил, что глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини пригрозила США серьезными последствиями, если Белый дом признает Иерусалим столицей Израиля.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #трамп #израиль #иерусалим
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть