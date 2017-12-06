Отобрали флаг и гимн: спортсменам из РФ позволили выступить на ОИ под символикой МОК

Москва, 06 декабря. Российским спортсменам, которых МОК допустит до игр в Пхенчхане, позволят выступать лишь под символикой комитета.

Как напоминает RT, Международный олимпийский комитет накануне принял беспрецедентное решение о дисквалификации Олимпийского комитета России за якобы «антидопинговые нарушения» во время Сочинской Олимпиады.

Таким образом, на Олимпийских играх в Южной Корее, атлетам из нашей страны, и то, только тем, кого допустят до состязаний, предложено выступать под символикой МОК и в команде с условным названием «Олимпийцы из России».

Впрочем, по словам главы ОКР Александра Жукова, есть вероятность того, то один раз флаг России будет пронесен – по завершению Олимпиады, на церемонии закрытия.