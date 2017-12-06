Во Франции скончался известный рок-музыкант Джонни Холидей

Париж, 6 декабря. Во Франции в возрасте 74-х лет скончался известный рок-музыкант Джонни Холлидей. Об этом со ссылкой на супругу музыканта Летицию Холлидей сообщает агентство France-Presse.

«Джонни Холлидей ушел. Я пишу эти слова, не веря в них, и все же это правда. Моего мужчины больше нет, он покинул нас этой ночью так же, как и прожил свою жизнь — с мужеством и достоинством», — приводит сообщение супруги исполнителя издание.

Сообщается, что музыкант страдал раком легких.

Джонни Холлидей родился в 1943 году в Париже. При рождении мальчик получил имя Жан-Филипп Сме. Холлидей начал выступать в школьные годы. В зрелом возрасте музыкант записал множество композиций, ставших популярными во Франции и в мире. Суммарный тираж дисков Джонни Холидея превысил 110 млн экземпляров.

Ранее сайт RT сообщил, что во Франции в возрасте 85-и лет скончался известный писатель и режиссер Ален Жессюа. Писатель долгое время лечился от пневмонии.