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Во Франции скончался известный рок-музыкант Джонни Холидей
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    Во Франции скончался известный рок-музыкант Джонни Холидей

    6:07  6 Декабря 2017
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    Во Франции скончался известный рок-музыкант Джонни Холидей

    Париж, 6 декабря. Во Франции в возрасте 74-х лет скончался известный рок-музыкант Джонни Холлидей. Об этом со ссылкой на супругу музыканта Летицию Холлидей сообщает агентство France-Presse.

    «Джонни Холлидей ушел. Я пишу эти слова, не веря в них, и все же это правда. Моего мужчины больше нет, он покинул нас этой ночью так же, как и прожил свою жизнь — с мужеством и достоинством», — приводит сообщение супруги исполнителя издание.

    Сообщается, что музыкант страдал раком легких.

    Джонни Холлидей родился в 1943 году в Париже. При рождении мальчик получил имя Жан-Филипп Сме. Холлидей начал выступать в школьные годы. В зрелом возрасте музыкант записал множество композиций, ставших популярными во Франции и в мире. Суммарный тираж дисков Джонни Холидея превысил 110 млн экземпляров.

    Ранее сайт RT сообщил, что во Франции в возрасте 85-и лет скончался известный писатель и режиссер Ален Жессюа. Писатель долгое время лечился от пневмонии.

    Автор: Виталий Малясев
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    #франция #скончался #музыкант
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