Первый полет уникального Су-57 с новым двигателем признан успешным

Москва, 06 декабря. Успешным признан первый полет новейшего российского истребителя Су-57, оснащенного двигателем второго этапа.

«Это доказательство высокого потенциала российского авиастроения», — цитируют «Известия» слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, наблюдавшего за полетом.

Впрочем, посмотреть на уникальное зрелище может каждый, в интернете опубликованы эксклюзивные кадры телеканала «Россия-24».

Как отметили специалисты, испытания прошли штатно, за штурвалом Су-57 находился Герой России Сергей Богдан.

«Отечественное авиастроение способно создавать высокоинтеллектуальные передовые системы», — резюмировал Мантуров.

Добавим, что истребитель Су-57 (Т-50) — самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и способный решать задачи, которыми сейчас заняты сразу три типа самолетов дальней авиации.