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Первый полет уникального Су-57 с новым двигателем признан успешным
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    Первый полет уникального Су-57 с новым двигателем признан успешным

    6:17  6 Декабря 2017
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    Первый полет уникального Су-57 с новым двигателем признан успешным

    Москва, 06 декабря. Успешным признан первый полет новейшего российского истребителя Су-57, оснащенного двигателем второго этапа.

    «Это доказательство высокого потенциала российского авиастроения», — цитируют «Известия» слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, наблюдавшего за полетом.

    Первый полет уникального Су-57 с новым двигателем признан успешным

    Впрочем, посмотреть на уникальное зрелище может каждый, в интернете опубликованы эксклюзивные кадры телеканала «Россия-24».

    Как отметили специалисты, испытания прошли штатно, за штурвалом Су-57 находился Герой России Сергей Богдан.

    «Отечественное авиастроение способно создавать высокоинтеллектуальные передовые системы», — резюмировал Мантуров.

    Первый полет уникального Су-57 с новым двигателем признан успешным

    Добавим, что истребитель Су-57 (Т-50) — самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и способный решать задачи, которыми сейчас заняты сразу три типа самолетов дальней авиации.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #денис мантуров #мо рф #су-57
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