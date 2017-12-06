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Отобрали флаг и гимн: спортсменам из РФ позволили выступить на ОИ под символикой МОК
Спорт
Глава ОКР допустил появление российских спортсменов под национальным флагом на закрытии Олимпиады
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    Глава ОКР допустил появление российских спортсменов под национальным флагом на закрытии Олимпиады

    5:33  6 Декабря 2017
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    Глава ОКР допустил появление российских спортсменов под национальным флагом на закрытии Олимпиады

    Москва, 6 декабря. Российским спортсменам, которых допустили к участию в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, могут разрешить  пройти под национальным флагом на церемонии закрытия. Об этом заявил директор Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

    По словам Жукова, пройти под национальным флагом российские спортсмены смогут в случае снятия отстранения с ОКР.

    Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) решил отстранить национальную сборную России от участия в зимней Олимпиаде в 2018 году. Не замешанным в допинговом скандале российским атлетам разрешили выступить на Играх под олимпийским флагом.

    Напомним, ранее Газета.ru со ссылкой на главу МОК Томаса Баха сообщила, что Александр Жуков принес извинения членами исполкома организации.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #мок #олимпиада-2018 #окр #жуков
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