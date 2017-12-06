Глава ОКР допустил появление российских спортсменов под национальным флагом на закрытии Олимпиады

Москва, 6 декабря. Российским спортсменам, которых допустили к участию в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, могут разрешить пройти под национальным флагом на церемонии закрытия. Об этом заявил директор Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

По словам Жукова, пройти под национальным флагом российские спортсмены смогут в случае снятия отстранения с ОКР.

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) решил отстранить национальную сборную России от участия в зимней Олимпиаде в 2018 году. Не замешанным в допинговом скандале российским атлетам разрешили выступить на Играх под олимпийским флагом.

Напомним, ранее Газета.ru со ссылкой на главу МОК Томаса Баха сообщила, что Александр Жуков принес извинения членами исполкома организации.