Донецк (ДНР), 06 декабря. Депутат Народного совета Донецкой народной республики Мирослав Руденко рассказал, почему Киев боится возвращения Украины к историческим корням.

«Власти в Киеве понимают, что юго-западная Русь будет возвращаться к своим историческим корням, потому что это полезно ее народу — и в плане экономики, и общественно-культурных связей, и так далее», — заявил политик.

В связи с этим, по его мнению, в Верховной раде готовят законопроект о введении уголовной ответственности для тех, кто не считает Россию агрессором, что является «сознательным отрывом территории юго-западной Руси от современной Большой России».

«Данный законопроект можно назвать очередной «жвачкой» для оболванивания остатков населения Украины. В этом нет ничего удивительного, так как добровольно эти люди не уйдут, а, находясь при власти, они будут соревноваться друг с другом в русофобской риторике и антироссийских проектах», — добавил Руденко, общаясь с изданием «ПолитНавигатор».

По мнению парламентария ДНР, все эти и другие инициативы официального Киева будут тщетны.