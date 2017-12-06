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Депутат ДНР рассказал, почему Киев боится возвращения Украины к историческим корням
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    Депутат ДНР рассказал, почему Киев боится возвращения Украины к историческим корням

    5:29  6 Декабря 2017
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    Депутат ДНР рассказал, почему Киев боится возвращения Украины к историческим корням

    Донецк (ДНР), 06 декабря. Депутат Народного совета Донецкой народной республики Мирослав Руденко рассказал, почему Киев боится возвращения Украины к историческим корням.

    «Власти в Киеве понимают, что юго-западная Русь будет возвращаться к своим историческим корням, потому что это полезно ее народу — и в плане экономики, и общественно-культурных связей, и так далее», — заявил политик.

    В связи с этим, по его мнению, в Верховной раде готовят законопроект о введении уголовной ответственности для тех, кто не считает Россию агрессором, что является «сознательным отрывом территории юго-западной Руси от современной Большой России».

    Депутат ДНР рассказал, почему Киев боится возвращения Украины к историческим корням

    «Данный законопроект можно назвать очередной «жвачкой» для оболванивания остатков населения Украины. В этом нет ничего удивительного, так как добровольно эти люди не уйдут, а, находясь при власти, они будут соревноваться друг с другом в русофобской риторике и антироссийских проектах», — добавил Руденко, общаясь с изданием «ПолитНавигатор».

    По мнению парламентария ДНР, все эти и другие инициативы официального Киева будут тщетны.

    «Украина все равно будет возвращаться к России, к идее цивилизационного русского единства. А эти люди так настроены, чтобы всячески «рвать» эти связи, они – силой выращенные, и приведены Западом к власти», — констатировал Мирослав Руденко.

    Автор: Константин Терехов
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    #киев #украина #мирослав руденко
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