Азаров рассказал, почему Саакашвили не сможет стать национальным лидером

Москва, 06 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, почему Михаил Саакашвили не сможет стать национальным лидером и поднять украинцев на очередной майдан.

Свое мнение на тему политик отразил в заметке на странице в Facebook, отметил, что экс-президента Грузии отпустили накануне только по одной причине – так захотел Вашингтон.

«Ситуация с Саакашвили показывает, что из посольства США позвонили и потребовали его отпустить. Только по этой причине Саакашвили победно вышел из машины силовиков. Могу с уверенностью сказать, что если бы спецподразделение «Альфа» получило четкий приказ, у так называемых «активистов» ни за что не получилось бы отбить Саакашвили», — написал бывший глава украинского Кабмина.

Также в заметке Азаров продолжает размышлять, почему экс-глава администрации Одесской области не сможет стать национальным лидером и почему у него не получится организовать новый майдан.

«Саакашвили не сможет стать инициатором нового майдана и взять на себя роль национального лидера. Он не пользуется такой популярностью среди украинцев. Конечно, к нему, помимо его штатных митингующих, присоединится определенное количество людей. Это те, которым надоел беспредел киевского режима», — пишет Николай Азаров.

По мнению опального политика, перемены все равно рано или поздно должны быть. Как считает бывший премьер, «сейчас идет процесс «вызревания» нового движения, который приведет к реальным изменениям в стране — может быть весной, а может позже».

Как напоминает «Газета.ru», Михаила Саакашвили задержали накануне в Киеве, однако его сторонники сумели отбить оппозиционера у полиции.