Захарова: Решение МОК по российской сборной на Олимпиаде-2018 не сможет «завалить» Россию

Москва, 6 декабря. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) по российской сборной не сможет «завалить» Россию. Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова прокомментировала решение МОК не допустить национальную сборную России к участию в зимних Олимпийских играх в южнокорейском городе Пхенчхан в 2018 году.

«Чего только нам не приходилось исторически выносить от «партнеров». Ну никак нас не могут завалить. Ни мировой войной, ни развалом Советского Союза, ни санкциями... Берем и выживаем», — написала представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что в мире не прогнозировали возрождение России как спортивной державы, «молодежь должна была уже спиться, на стадионах — навечно прописаться вещевые рынки, а тренеры — работать на чужие команды». Представитель МИД напомнила о достижениях российских спортсменов, «по-настоящему отличную Олимпиаду» в Сочи и о том, что «спорт постепенно стал одной из национальных идей» в России.

«Больно? Очень. Душой и сердцем сейчас с нашими спортсменами. Выживем? Да», — подытожила Мария Захарова.

Напомним, накануне Газета.ru сообщила, что МОК принял решение не допускать национальную сборную России к участию в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. «Чистым» российским спортсменам разрешили выступать под нейтральными флагами. Издание отмечает, что под санкции МОК также попали флаг и гимн России.