Сирия: САА уничтожила террористов с помощью УР-77 «Метеорит» в провинции Дейр-эз-Зор

Дамаск, 6 декабря. Сирийская Арабская Армия нанесла удар по позициям боевиков на острове в провинции Дейр-эз-Зор с помощью самоходной реактивной установки разминирования УР-77 «Метеорит». Об этом сообщает агентство Al-Masdar News.

Правительственные войска атаковали остров на реке Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор. По данным издания, на острове укрепились боевики террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ). Террористы оказали упорное сопротивление подразделениям САА. Поэтому правительственные войска приняли решение нанести по позициям боевиков удар с помощью самоходной реактивной установки разминирования УР-77 «Метеорит».

Издание отмечает, что на острове не было мирных жителей, что сделало возможным применение уникального вооружения. Согласно сообщениям сирийских военных, в результате удара удерживавшие остров террористы были уничтожены.

Напомним, недавно СМИ сообщили о скором объединении двух стратегически важных анклавов в провинции Дейр-эз-Зор в единый фронт. Операцию проводят элитные подразделения САА «Силы Тигра» при поддержке ВКС РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.