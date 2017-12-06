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Новости Сирии
Сирия: САА уничтожила террористов с помощью УР-77 «Метеорит» в провинции Дейр-эз-Зор
Новости Сирии
Сирия: САА уничтожила террористов с помощью УР-77 «Метеорит» в провинции Дейр-эз-Зор
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    Сирия: САА уничтожила террористов с помощью УР-77 «Метеорит» в провинции Дейр-эз-Зор

    4:44  6 Декабря 2017
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    Сирия: САА уничтожила террористов с помощью УР-77 «Метеорит» в провинции Дейр-эз-Зор

    Дамаск, 6 декабря. Сирийская Арабская Армия нанесла удар по позициям боевиков на острове в провинции Дейр-эз-Зор с помощью самоходной реактивной установки разминирования УР-77 «Метеорит». Об этом сообщает агентство Al-Masdar News.

    Правительственные войска атаковали остров на реке Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор. По данным издания, на острове укрепились боевики террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ). Террористы оказали упорное сопротивление подразделениям САА. Поэтому правительственные войска приняли решение нанести по позициям боевиков удар с помощью самоходной реактивной установки разминирования УР-77 «Метеорит».

    Издание отмечает, что на острове не было мирных жителей, что сделало возможным применение уникального вооружения. Согласно сообщениям сирийских военных, в результате удара удерживавшие остров террористы были уничтожены.

    Напомним, недавно СМИ сообщили о скором объединении двух стратегически важных анклавов в провинции Дейр-эз-Зор в единый фронт. Операцию проводят элитные подразделения САА «Силы Тигра» при поддержке ВКС РФ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сирия #игил #саа #дейр-эз-зор
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