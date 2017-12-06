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Общество
Хэштег #NoRussiaNoGames вышел в лидеры российского сегмента Twitter
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    Хэштег #NoRussiaNoGames вышел в лидеры российского сегмента Twitter

    4:21  6 Декабря 2017
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    Хэштег #NoRussiaNoGames вышел в лидеры российского сегмента Twitter

    Москва, 6 декабря. Хэштег #NoRussiaNoGames (Нет России — нет Игр) вышел в лидеры трендов российского сегмента сервиса Twitter.

    Российские пользователи сервиса начали активно продвигать хэштег после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение допустить российских спортсменов к участию в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году под нейтральным флагом.

    Поддержку российским спортсменам выразили тысячи пользователей сервиса. Некоторые россияне публикуют свои фотографии, на которых они держат лист с хэштегом #NoRussiaNoGames. Среди них известный французский актер и российский гражданин Жерар Депардье.

    Напомним, накануне Газета.ru сообщила, что МОК решил отстранить российскую национальную сборную России от участия в зимних Олимпийских играх в 2018 году. «Чистым» атлетам разрешили участвовать в Олимпиаде только под нейтральным флагом.

    Автор: Виталий Малясев
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    #мок #twitter #соцсети #олимпиада-2018
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