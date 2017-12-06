Хэштег #NoRussiaNoGames вышел в лидеры российского сегмента Twitter

Москва, 6 декабря. Хэштег #NoRussiaNoGames (Нет России — нет Игр) вышел в лидеры трендов российского сегмента сервиса Twitter.

Российские пользователи сервиса начали активно продвигать хэштег после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение допустить российских спортсменов к участию в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году под нейтральным флагом.

Поддержку российским спортсменам выразили тысячи пользователей сервиса. Некоторые россияне публикуют свои фотографии, на которых они держат лист с хэштегом #NoRussiaNoGames. Среди них известный французский актер и российский гражданин Жерар Депардье.

Старик Депардье однозначен в своей позиции. Присоединяйтесь и вы к акции #NORUSSIANOGAMES! pic.twitter.com/jLT2Unp5ZQ — Сергей (@Koldun87) December 5, 2017

Напомним, накануне Газета.ru сообщила, что МОК решил отстранить российскую национальную сборную России от участия в зимних Олимпийских играх в 2018 году. «Чистым» атлетам разрешили участвовать в Олимпиаде только под нейтральным флагом.