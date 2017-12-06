Клишас прокомментировал решение МОК по российским спортсменам

Москва, 6 декабря. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал решение МОК об отстранении России от участия в Олимпиаде в 2018 году противоречащим принципам международного права. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение допустить российских спортсменов к участию в зимних Олимпийских играх в 2018 году лишь под нейтральным флагом. Сенатор заявил, что решение комитета противоречит идеям и базовым принципам международного права и Олимпийской хартии.

«Спорт в очередной раз стал жертвой политических спекуляций и деструктивных попыток международного давления на Россию. Решение МОК об отстранении России от участия в Олимпиаде противоречит базовым принципам и идеям международного права, Олимпийской хартии», — заявил Клишас.

Сенатор отметил, что решение МОК противоречит самой цели олимпийского движения. По словам Клишаса, в Олимпийской хартии заложено право на занятие спортом, что делает невозможным применение различных критериев при принятии решения о допуске граждан различных государств к олимпийским соревнованиям.

«Решение МОК носит исключительно политический характер, прямо противоречат указанному принципу», — подчеркнул сенатор.

По мнению Клишаса, комитет подталкивает российских спортсменов к отказу от национальной идентичности и лишает спорт здоровой конкуренции.