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Спорт
Клишас прокомментировал решение МОК по российским спортсменам
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    Клишас прокомментировал решение МОК по российским спортсменам

    3:59  6 Декабря 2017
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    Клишас прокомментировал решение МОК по российским спортсменам

    Москва, 6 декабря. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал решение МОК об отстранении России от участия в Олимпиаде в 2018 году противоречащим принципам международного права. Об этом сообщает РИА Новости.

    Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение допустить российских спортсменов к участию в зимних Олимпийских играх в 2018 году лишь под нейтральным флагом. Сенатор заявил, что решение комитета противоречит идеям и базовым принципам международного права и Олимпийской хартии.

    «Спорт в очередной раз стал жертвой политических спекуляций и деструктивных попыток международного давления на Россию. Решение МОК об отстранении России от участия в Олимпиаде противоречит базовым принципам и идеям международного права, Олимпийской хартии», — заявил Клишас.

    Сенатор отметил, что решение МОК противоречит самой цели олимпийского движения. По словам Клишаса, в Олимпийской хартии заложено право на занятие спортом, что делает невозможным применение различных критериев при принятии решения о допуске граждан различных государств к олимпийским соревнованиям.

    «Решение МОК носит исключительно политический характер, прямо противоречат указанному принципу», — подчеркнул сенатор.

    По мнению Клишаса, комитет подталкивает российских спортсменов к отказу от национальной идентичности и лишает спорт здоровой конкуренции.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #мок #олимпиада-2018 #клишас
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