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Новости Сирии
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Украина
Саакашвили отказался приходить на допрос
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    Саакашвили отказался приходить на допрос

    3:51  6 Декабря 2017
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    Саакашвили отказался приходить на допрос

    Киев, 6 декабря. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отказался приходить на допрос. Об этом сообщает пресс-секретарь партии «Движение новых сил» Марьяна Почтар.

    «Никаких процессуальных документов Саакашвили не подписывал и не получал. Ни он, ни его адвокаты. Ему даже не вручили уведомления о подозрении», — приводит слова Почтар RT.

    По ее словам, в эту среду Саакашвили намерен провести брифинг под зданием Верховной Рады, чтобы вместе с юристами прокомментировать сложившуюся ситуацию.

    Напомним, что ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у Саакашвили есть сутки, чтобы прийти к следователю на допрос.

    Ранее Саакашвили был задержан в Киеве, однако его сторонники сумели отбить оппозиционера у полиции. Сейчас они находятся в центре украинской столицы, требуя импичмента президента Украины Петра Порошенко.

    Автор: Антон Зарубин
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    #украина #саакашвили #луценко #допрос #почтар
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