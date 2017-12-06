Киев, 6 декабря. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отказался приходить на допрос. Об этом сообщает пресс-секретарь партии «Движение новых сил» Марьяна Почтар.

«Никаких процессуальных документов Саакашвили не подписывал и не получал. Ни он, ни его адвокаты. Ему даже не вручили уведомления о подозрении», — приводит слова Почтар RT.

По ее словам, в эту среду Саакашвили намерен провести брифинг под зданием Верховной Рады, чтобы вместе с юристами прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Напомним, что ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у Саакашвили есть сутки, чтобы прийти к следователю на допрос.

Ранее Саакашвили был задержан в Киеве, однако его сторонники сумели отбить оппозиционера у полиции. Сейчас они находятся в центре украинской столицы, требуя импичмента президента Украины Петра Порошенко.