Минобороны Сирии опубликовало видео тренировок сирийского спецназа

Дамаск, 6 декабря. Министерство обороны Сирии опубликовало видео с кадрами тренировок спецподразделений Сирийской Арабской армии.

На видно бойцы сирийского спецназа тренируются проводить операции в городских условиях, маневрировать, а также действовать за боевыми порядками противника, ликвидируя и захватывая важные цели, пишет новостной портал «Аль-Масдар»

Ожидается, что вскоре после тренировок показанные на видео подразделения отправятся на фронт, где смогут применить свою выучку на практике.