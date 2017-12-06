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Минобороны Сирии опубликовало видео тренировок сирийского спецназа
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    Минобороны Сирии опубликовало видео тренировок сирийского спецназа

    3:36  6 Декабря 2017
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    Минобороны Сирии опубликовало видео тренировок сирийского спецназа

    Дамаск, 6 декабря. Министерство обороны Сирии опубликовало видео с кадрами тренировок спецподразделений Сирийской Арабской армии.

    На видно бойцы сирийского спецназа тренируются проводить операции в городских условиях, маневрировать, а также действовать за боевыми порядками противника, ликвидируя и захватывая важные цели, пишет новостной портал «Аль-Масдар»

    Ожидается, что вскоре после тренировок показанные на видео подразделения отправятся на фронт, где смогут применить свою выучку на практике.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #спецназ #тренировка
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