Сирия: САА при поддержке ВКС РФ готовится объединить фронт в провинции Дейр-эз-Зор

Дамаск, 6 декабря. Подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) освобождают от боевиков обширные территории между стратегически важными населенными пунктами Аль-Букамаль и Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает агентство Al-Masdar News.

По данным издания, после освобождения территории и соединения двух важных анклавов Аль-Букамаля и Аль-Маядина САА сформирует в провинции единый фронт. Операцию возглавляют «Силы Тигра».

Напомним, ранее сообщалось, что подразделения САА совместно с поддерживающим правительство ополчением и при поддержке авиации ВКС РФ освободили от боевиков террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории России) три населенных пункта на правом берегу реки Евфрат.

1 Организация запрещена на территории РФ.