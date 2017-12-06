Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: САА уничтожила террористов с помощью УР-77 «Метеорит» в провинции Дейр-эз-Зор
Новости Сирии
Сирия: САА при поддержке ВКС РФ готовится объединить фронт в провинции Дейр-эз-Зор
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ готовится объединить фронт в провинции Дейр-эз-Зор

    3:29  6 Декабря 2017
    137

    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ готовится объединить фронт в провинции Дейр-эз-Зор

    Дамаск, 6 декабря. Подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) освобождают от боевиков обширные территории между стратегически важными населенными пунктами Аль-Букамаль и Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает агентство Al-Masdar News.

    По данным издания, после освобождения территории и соединения двух важных анклавов Аль-Букамаля и Аль-Маядина САА сформирует в провинции единый фронт. Операцию возглавляют «Силы Тигра».

    Напомним, ранее сообщалось, что подразделения САА совместно с поддерживающим правительство ополчением и при поддержке авиации ВКС РФ освободили от боевиков террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории России) три населенных пункта на правом берегу реки Евфрат.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #вкс рф #игил #дейр-эз-зор
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть