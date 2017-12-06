ЕС обвинил власти Украины в подрыве доверия общественности к НАБУ

Брюссель, 6 декабря. Евросоюз призвал власти Украины не подрывать работу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Соответствующее заявление было сделано официальным представителем главы дипломатии ЕС Федерикой Могерини.

«Публичное обнародование (информации) о коррупционном расследовании офисом генерального прокурора значительно ослабляет возможности Национального антикоррупционного бюро Украины по эффективному проведению расследований и подрывает общественную веру в эффективную борьбу с коррупцией», — приводит слова Могерини газета «Известия».

Она подчеркнула, что власти Украины должны активизировать усилия по обеспечению независимости оперативных возможностей антикоррупционных институтов страны. Могерини указала, что Киев должен укреплять соответствующие институты, а не подрывать их.

Напомним, что ранее Государственная миграционная служба Украины сообщила о задержании агента НАБУ при попытке дать взятку чиновнику миграционного ведомства. В свою очередь, НАБУ обвинила Генпрокуратуру и СБУ в срыве спецоперации по раскрытию коррупционной схемы в миграционной службе.