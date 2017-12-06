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Украина
ЕС обвинил власти Украины в подрыве доверия общественности к НАБУ
Украина
ЕС обвинил власти Украины в подрыве доверия общественности к НАБУ
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    ЕС обвинил власти Украины в подрыве доверия общественности к НАБУ

    3:19  6 Декабря 2017
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    ЕС обвинил власти Украины в подрыве доверия общественности к НАБУ

    Брюссель, 6 декабря. Евросоюз призвал власти Украины не подрывать работу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Соответствующее заявление было сделано официальным представителем главы дипломатии ЕС Федерикой Могерини.

    «Публичное обнародование (информации) о коррупционном расследовании офисом генерального прокурора значительно ослабляет возможности Национального антикоррупционного бюро Украины по эффективному проведению расследований и подрывает общественную веру в эффективную борьбу с коррупцией», — приводит слова Могерини газета «Известия».

    Она подчеркнула, что власти Украины должны активизировать усилия по обеспечению независимости оперативных возможностей антикоррупционных институтов страны. Могерини указала, что Киев должен укреплять соответствующие институты, а не подрывать их.

    Напомним, что ранее Государственная миграционная служба Украины сообщила о задержании агента НАБУ при попытке дать взятку чиновнику миграционного ведомства. В свою очередь, НАБУ обвинила Генпрокуратуру и СБУ в срыве спецоперации по раскрытию коррупционной схемы в миграционной службе.

    Автор: Антон Зарубин
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    #украина #коррупция #ес #могерини #набу
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