Сирия: последний анклав ИГИЛ на востоке САР сократился до участка 7 на 11 км

Москва, 6 декабря. Последний анклав террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ) на востоке Сирии сократился до размера 11 на 7 км, его уничтожение завершают правительственные войска при поддержке авиации ВКС РФ. Об этом сообщает Минобороны России.

«Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России завершают уничтожение последнего анклава ИГИЛ на востоке Сирии, площадь которого сократилась до участка 7 на 11 км», — сообщает военное ведомство.

Параллельно командованию российской группировки в Сирии удалось наладить контакт с «Демократическими силами Сирии» (ДСС), формирования которых состоят из этнических курдов. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Коммерсантъ». Координация с ДСС дала российской авиации «свободу при нанесении ударов по боевикам», так как теперь военные точно знают, «где и кто в каком квадрате располагается», отмечает собеседник издания.

1 Организация запрещена на территории РФ.