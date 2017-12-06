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Глава MI5 рассказал о предотвращении покушения на Терезу Мэй — СМИ
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    Глава MI5 рассказал о предотвращении покушения на Терезу Мэй — СМИ

    2:50  6 Декабря 2017  /обновлено: 2:56  06 Декабря 2017
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    Глава MI5 рассказал о предотвращении покушения на Терезу Мэй — СМИ

    Лондон, 6 декабря. Глава британской спецслужбы MI5 Эндрю Паркер заявил о предотвращении покушения на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Об этом сообщает Independent.

    По подозрению в подготовке покушения спецслужбы задержали двух человек. Обоим предъявлены обвинения в терроризме.

    По данным СМИ, покушение на главу британского правительства готовили исламисты. Подозреваемые планировали взорвать у резиденции премьер-министра бомбу и продолжить нападение с помощью холодного оружия.

    Автор: Виталий Малясев
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    #великобритания #террористы #премьер-министр #мэй #исламисты #покушение
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