Лондон, 6 декабря. Глава британской спецслужбы MI5 Эндрю Паркер заявил о предотвращении покушения на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Об этом сообщает Independent.

По подозрению в подготовке покушения спецслужбы задержали двух человек. Обоим предъявлены обвинения в терроризме.

По данным СМИ, покушение на главу британского правительства готовили исламисты. Подозреваемые планировали взорвать у резиденции премьер-министра бомбу и продолжить нападение с помощью холодного оружия.