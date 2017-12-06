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США призвали Украину к деэскалации ситуации вокруг задержания Саакашвили
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    США призвали Украину к деэскалации ситуации вокруг задержания Саакашвили

    2:45  6 Декабря 2017
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    США призвали Украину к деэскалации ситуации вокруг задержания Саакашвили

    Вашингтон, 6 декабря. Соединенные Штаты призывают власти Украины к деэскалации ситуации вокруг бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

    «Мы призываем власти Украины к деэскалации ситуации… Мы призываем все стороны избегать насилия и следовать верховенству права, международным обязательствам», — приводит слова Науэрт RT.

    По ее словам, аресты, проводимые украинскими властями, всегда должны быть в соответствии с законами и нормами страны.

    Напомним, что власти Украины в этот вторник предприняли попытку ареста Саакашвили. Однако оппозиционер был отбит своими сторонниками.

    Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сейчас Саакашвили числится сбежавшими из-под стражи и объявлен в розыск.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #украина #саакашвили #госдеп #науэрт
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