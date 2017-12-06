США призвали Украину к деэскалации ситуации вокруг задержания Саакашвили

Вашингтон, 6 декабря. Соединенные Штаты призывают власти Украины к деэскалации ситуации вокруг бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Мы призываем власти Украины к деэскалации ситуации… Мы призываем все стороны избегать насилия и следовать верховенству права, международным обязательствам», — приводит слова Науэрт RT.

По ее словам, аресты, проводимые украинскими властями, всегда должны быть в соответствии с законами и нормами страны.

Напомним, что власти Украины в этот вторник предприняли попытку ареста Саакашвили. Однако оппозиционер был отбит своими сторонниками.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сейчас Саакашвили числится сбежавшими из-под стражи и объявлен в розыск.