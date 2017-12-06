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В результате столкновения поездов в Германии пострадали 47 человек
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    В результате столкновения поездов в Германии пострадали 47 человек

    2:32  6 Декабря 2017
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    В результате столкновения поездов в Германии пострадали 47 человек

    Берлин, 6 декабря. При столкновении пассажирского поезда с товарным составом в Германии пострадали 47 человек, трое находятся в тяжелом состоянии. Об этом в сервисе Twitter сообщает пожарная служба населенного пункта Мербуш, вблизи которого произошла авария.

    По данным спасателей, в момент столкновения в пассажирском поезде находились 155 человек. Всего пострадали 47 человек, 41 пассажир получил легкие травмы, три человека госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще трое получили тяжелые ранения.

    По данным издания Bild, пассажирский поезд врезался в задний вагон идущего впереди товарного состава. Машинист заблаговременно увидел приближение опасности и успел предупредить пассажиров, но не смог предотвратить столкновения.

    Автор: Виталий Малясев
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    #германия #пострадавшие #поезд #столкновение
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