Путин 6 декабря озвучит решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2018

Москва, 6 декабря. Решение о том, будет ли сборная России принимать участие в зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане, будет принимать президент России Владимир Путин. Оно будет озвучено 6 декабря во время выступления президента на Всероссийском форуме добровольцев.

Президент России выступит в ходе третьего дня форума, который пройдет во Дворце спорта «Мегаспорт». В ходе выступления он озвучит свое решение по поводу участия российских спортсменов на Олимпийских играх 2018 года.

Напомним, что в этот вторник в Лозанне исполнительный комитет Международного олимпийского комитета озвучил итоговое решение по участию российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года. Им было разрешено выступать лишь под нейтральными флагами. Руководитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди назвал решение МОК «взвешенным», пишет RT.

Ряд российских политиков и членов правительства уже заявили, что выступление спортсменов под нейтральным флагом станет унижением для страны.