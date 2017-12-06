Первый полет оснащенного новым двигателем истребителя Су-57 попал на видео

Москва, 6 декабря. Оснащенный уникальным двигателем второго этапа истребитель пятого поколения Су-57 совершил первый полет. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга России.

По данным ведомства, испытание прошло согласно условиям полетного задания. Полет продлился 17 минут. Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал успешные испытания доказательством «высокого потенциала российского авиастроения». Полет уникальной боевой машины показал телеканал «Россия 24».

Напомним, истребитель пятого поколения Су-57 способен уничтожать любые цели на любой дистанции боя. В настоящее время летные испытания проходят девять образцов уникальной боевой машины. Новый двигатель Су-57 позволяет истребителю совершать длительные полеты на сверхзвуковой скорости.