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ЦСКА проиграл «Манчестер Юнайтед» в гостевом матче ЛЧ со счетом 2:1
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    ЦСКА проиграл «Манчестер Юнайтед» в гостевом матче ЛЧ со счетом 2:1

    2:05  6 Декабря 2017
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    ЦСКА проиграл «Манчестер Юнайтед» в гостевом матче ЛЧ со счетом 2:1

    Манчестер, 6 декабря. Московский ЦСКА проиграл английскому «Манчестер Юнайтед» в гостевом матче заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов. Счет матча – 2:1.

    Игра прошла в Манчестере. В составе ЦСКА гол забил на 45-й минуте Витиньо. У «Манчестер Юнайтед» отличились Ромелу Лукаку и Маркус Рэшфорд, забившие голы на 64-й и 66-й минуте соответственно.

    Как пишет газета «Известия», в параллельном матче швейцарский «Базель» обыграл португальскую «Бенфику» со счетом 2:0.

    В турнирной таблице группы А «Манчестер Юнайтед» занимает первое место, набрав пятнадцать очков. Вторым идет «Базель» с двенадцатью очками. Обе команды попадают в 1/8 финала турнира. Третье место досталось ЦСКА, который будет играть в 1/16 Лиги Европы. «Бенфика», не набрав очков, остается на последнем месте.

    Автор: Антон Зарубин
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    #цска #лига чемпионов #манчестер юнайтед
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