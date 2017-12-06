ЦСКА проиграл «Манчестер Юнайтед» в гостевом матче ЛЧ со счетом 2:1

Манчестер, 6 декабря. Московский ЦСКА проиграл английскому «Манчестер Юнайтед» в гостевом матче заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов. Счет матча – 2:1.

Игра прошла в Манчестере. В составе ЦСКА гол забил на 45-й минуте Витиньо. У «Манчестер Юнайтед» отличились Ромелу Лукаку и Маркус Рэшфорд, забившие голы на 64-й и 66-й минуте соответственно.

Как пишет газета «Известия», в параллельном матче швейцарский «Базель» обыграл португальскую «Бенфику» со счетом 2:0.

В турнирной таблице группы А «Манчестер Юнайтед» занимает первое место, набрав пятнадцать очков. Вторым идет «Базель» с двенадцатью очками. Обе команды попадают в 1/8 финала турнира. Третье место досталось ЦСКА, который будет играть в 1/16 Лиги Европы. «Бенфика», не набрав очков, остается на последнем месте.