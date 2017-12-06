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Весь мир
Госдеп предлагает создать новую зону деэскалации в Сирии
Весь мир
Госдеп предлагает создать новую зону деэскалации в Сирии
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    Госдеп предлагает создать новую зону деэскалации в Сирии

    1:41  6 Декабря 2017
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    Госдеп предлагает создать новую зону деэскалации в Сирии

    Нью-Йорк, 6 декабря. Договоренность о новых зонах деэскалации в Сирии поможет заинтересованным сторонам приблизиться к женевскому процессу. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

    «Тема, которую мы бы хотели поднять, - установление новой зоны деэскалации. Налицо чрезвычайный успех зоны деэскалации, где соблюдается прекращение огня с июля. Если мы сможем установить новую зону деэскалации, то это позволит нам приблизиться к женевскому процессу», – заявила она на пресс-конференции.

    Она отметила, что США не являются участниками Астанинского процесса и поддерживают женевские переговоры при участии спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. По словам Науэрт, женевский процесс является «правильным путем» в соответствии с резолюциями Совбеза ООН.

    Напомним, что Вашингтон выступает за продолжение Женевского процесса по Сирии и поддерживает расширение зон деэскалации, пишет газета «Известия». Позицию США в сирийском вопросе пояснил высокопоставленный представитель Госдепартамента в ходе телефонного брифинга.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #сирия #госдеп #зоны деэскалации #науэрт
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