Госдеп предлагает создать новую зону деэскалации в Сирии

Нью-Йорк, 6 декабря. Договоренность о новых зонах деэскалации в Сирии поможет заинтересованным сторонам приблизиться к женевскому процессу. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

«Тема, которую мы бы хотели поднять, - установление новой зоны деэскалации. Налицо чрезвычайный успех зоны деэскалации, где соблюдается прекращение огня с июля. Если мы сможем установить новую зону деэскалации, то это позволит нам приблизиться к женевскому процессу», – заявила она на пресс-конференции.

Она отметила, что США не являются участниками Астанинского процесса и поддерживают женевские переговоры при участии спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. По словам Науэрт, женевский процесс является «правильным путем» в соответствии с резолюциями Совбеза ООН.

Напомним, что Вашингтон выступает за продолжение Женевского процесса по Сирии и поддерживает расширение зон деэскалации, пишет газета «Известия». Позицию США в сирийском вопросе пояснил высокопоставленный представитель Госдепартамента в ходе телефонного брифинга.