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Российской сборной могут разрешить пройти под флагом РФ на церемонии закрытия Игр
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    Российской сборной могут разрешить пройти под флагом РФ на церемонии закрытия Игр

    1:39  6 Декабря 2017
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    Российской сборной могут разрешить пройти под флагом РФ на церемонии закрытия Игр

    Москва, 6 декабря. Отстранение Олимпийского комитета России может быть снято 25 февраля 2018 года – в последний день зимней Олимпиады в Пхенчхане. Такое заявление содержится в распространенном Международным олимпийским комитетом пресс-релизе.

    Подчеркивается, что решение может носить как полный, так и частичный характер.

    «МОК может частично или полностью снять отстранение ОКР с начала церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане, при условии, что эти решения будут полностью приняты и соблюдены ОКР и приглашенными атлетами и официальными лицами», – гласит текст заявления.

    Это, в частности, означает, что российские спорстмены смогут пройти под государственным флагом на церемонии закрытия Олимпиады.

    Кроме того, глава МОК Томас Бах ранее заявил, что перераспределение медалей Олимпийских игр 2014 года будет осуществляться на Играх-2018 в Пхенчхане, пишет газета «Известия».

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #мок #пхенчхан #олимпиада
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