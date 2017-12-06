Оргкомитет Олимпиады в Пхенчхане заявил, что уважает решение МОК

Пхенчхан, 6 декабря. Организационный комитет Зимних Олимпийских игр 2018 года в корейском Пхенчхане заявил, что уважает решение исполкома МОК об участии российских спортсменов под нейтральным флагом.

В оргкомитете прокомментировали вердикт МОК относительно российской сборной. Пхенчхан не собирается возражать против решения Международного олимпийского комитета.

Также оргкомитет выразил готовность вести работу с МОК, а также другими заинтересованными сторонами, чтобы все атлеты и должностные лица, прибывшие на Олимпиаду могли бы проявить себя наилучшим образом.

Ранее в поддержку российской сборной выступил член Международного олимпийского комитета, трехкратный олимпийский чемпион по горнолыжному спорту француз Жан-Клод Килли. Как пишет газета «Известия», он заявил, что у российских атлетов должно быть право выступать под флагом своей страны.