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Оргкомитет Олимпиады в Пхенчхане заявил, что уважает решение МОК
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    Оргкомитет Олимпиады в Пхенчхане заявил, что уважает решение МОК

    1:15  6 Декабря 2017  /обновлено: 1:43  06 Декабря 2017
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    Оргкомитет Олимпиады в Пхенчхане заявил, что уважает решение МОК

    Пхенчхан, 6 декабря. Организационный комитет Зимних Олимпийских игр 2018 года в корейском Пхенчхане заявил, что уважает решение исполкома МОК об участии российских спортсменов под нейтральным флагом.

    В оргкомитете прокомментировали вердикт МОК относительно российской сборной. Пхенчхан не собирается возражать против решения Международного олимпийского комитета.

    Также оргкомитет выразил готовность вести работу с МОК, а также другими заинтересованными сторонами, чтобы все атлеты и должностные лица, прибывшие на Олимпиаду могли бы проявить себя наилучшим образом.

    Ранее в поддержку российской сборной выступил член Международного олимпийского комитета, трехкратный олимпийский чемпион по горнолыжному спорту француз Жан-Клод Килли. Как пишет газета «Известия», он заявил, что у российских атлетов должно быть право выступать под флагом своей страны.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #игры #2018 #пхенчхан #олимпиада
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