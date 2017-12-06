Решение о поездке сборной РФ на Олимпиаду-2018 примет руководство страны – эксперт

Москва, 6 декабря. Решение о поездке российских спортсменов на Олимпиаду для выступления под нейтральным флагом будет, скорее всего, принимать руководство страны, предположил заместитель главного редактора «Чемпионата.com» Евгений Слюсаренко.

По его словам, окончательное решение будет приниматься не спортивным руководством страны.



«Олимпийский комитет России и все прочие спортивные люди могут как угодно отреагировать, но решают не они, решает вы знаете кто», — приводит его слова РБК.

Власти России не обсуждали возможность бойкота Олимпиады-2018 до объявления решения МОК, отметил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия не согласна с решениями, принятыми в отношении российских спортсменов, однако Москва намерена сохранять приверженность «идеалам олимпизма».

«Формально у российских властей нет рычагов воздействия на тех спортсменов, которые захотят выступить в соревнованиях под нейтральным флагом», — приводит РБК мнение руководителя уголовной практики BMS Law Firm Тимура Хутова.

Среди российских олимпийских чемпионов нет единого мнения о том, допустимо ли выступать под нейтральным флагом. Двукратный олимпийский чемпион, биатлонист Сергей Чепиков полагает, что многие спортсмены согласятся на условия МОК. Другой биатлонист Владимир Драчев убежден, что спортсмены готовились выступать именно под российским флагом и не согласятся на условия МОК.