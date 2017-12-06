Глава МОК заявил, что не обсуждал с Путиным решение по российской сборной

Лозанна, 6 декабря. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил журналистам, что не обсуждал решение МОК о допуске российской сборной на Олимпиаду-2018 с президентом России.

На пресс-конференции журналисты поинтересовались у Баха, обсуждал ли он решение МОК с Владимиром Путиным. Бах подчеркнул, что «совершенно не обсуждал» данный вопрос с российским главой.

«То, что говорилось на исполкоме, — конфиденциально. Не могу рассказывать о конкретных словах», — заявил Бах.

Во вторник исполком МОК дисквалифицировал ОКР, а «чистым» российским спортсменам дали право выступить на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.