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Глава МОК заявил, что не обсуждал с Путиным решение по российской сборной
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    Глава МОК заявил, что не обсуждал с Путиным решение по российской сборной

    0:52  6 Декабря 2017
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    Глава МОК заявил, что не обсуждал с Путиным решение по российской сборной

    Лозанна, 6 декабря. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил журналистам, что не обсуждал решение МОК о допуске российской сборной на Олимпиаду-2018 с президентом России.

    На пресс-конференции журналисты поинтересовались у Баха, обсуждал ли он решение МОК с Владимиром Путиным. Бах подчеркнул, что «совершенно не обсуждал» данный вопрос с российским главой.

    «То, что говорилось на исполкоме, — конфиденциально. Не могу рассказывать о конкретных словах», — заявил Бах.

    Во вторник исполком МОК дисквалифицировал ОКР, а «чистым» российским спортсменам дали право выступить на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #мок #допинговый скандал #бах #олимпиада-2018
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