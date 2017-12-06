Трамп переносит посольство США в Иерусалим

Вашингтон, 6 декабря. Перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим спровоцирует гнев мусульман по всему миру, заявил во вторник король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

В телефонном разговоре президент США Дональд Трамп проинформировал монарха о намерении перевести дипмиссию в Иерусалим.

Согласно заявлению короля, подобный шаг «нанесет ущерб мирным палестино-израильским переговорам и усилит напряженность в регионе».

«Такой опасный шаг спровоцирует чувства мусульман во всем мире», — говорится в заявлении короля Саудовской Аравии.

Ранее во вторник Трамп в телефонном разговоре сообщил палестинскому лидеру Махмуду Аббасу о намерении перенести американское посольство в Иерусалим. Как сообщала «Газета.ру», перенос дипмиссии фактически означает признание Вашингтоном Иерусалима в качестве столицы Израиля.

Аббас предупредил Трампа, что этот шаг будет иметь опасные последствия, а Палестина назвала слова президента США бессмысленными.

Как сообщает Reuters, мэр Иерусалима Нир Баркат заявил, что посольство США в Израиле можно перенести из Тель-Авива «за две минуты»: для этого достаточно сменить табличку на существующем консульстве США в Западном Иерусалиме.