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Трамп переносит посольство США в Иерусалим
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    Трамп переносит посольство США в Иерусалим

    0:40  6 Декабря 2017
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    Трамп переносит посольство США в Иерусалим

    Вашингтон, 6 декабря. Перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим спровоцирует гнев мусульман по всему миру, заявил во вторник король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

    В телефонном разговоре президент США Дональд Трамп проинформировал монарха о намерении перевести дипмиссию в Иерусалим.

    Согласно заявлению короля, подобный шаг «нанесет ущерб мирным палестино-израильским переговорам и усилит напряженность в регионе».

    «Такой опасный шаг спровоцирует чувства мусульман во всем мире», — говорится в заявлении короля Саудовской Аравии.

    Трамп переносит посольство США в Иерусалим

    Ранее во вторник Трамп в телефонном разговоре сообщил палестинскому лидеру Махмуду Аббасу о намерении перенести американское посольство в Иерусалим. Как сообщала «Газета.ру», перенос дипмиссии фактически означает признание Вашингтоном Иерусалима в качестве столицы Израиля. 

    Аббас предупредил Трампа, что этот шаг будет иметь опасные последствия, а Палестина назвала слова президента США бессмысленными.

    Как сообщает Reuters, мэр Иерусалима Нир Баркат заявил, что посольство США в Израиле можно перенести из Тель-Авива «за две минуты»: для этого достаточно сменить табличку на существующем консульстве США в Западном Иерусалиме.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #трамп #израиль #аббас #иерусалим
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