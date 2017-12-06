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САА выбила террористов со стратегических высот в провинции Эль-Кунейтра
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    САА выбила террористов со стратегических высот в провинции Эль-Кунейтра

    0:25  6 Декабря 2017
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    САА выбила террористов со стратегических высот в провинции Эль-Кунейтра

    Дамаск (Сирия), 6 декабря. Бойцы Сирийской арабской армии (САА) во вторник выбили террористов группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) со стратегических высот Телль-Шехаб в провинции Эль-Кунейтра.

    Как сообщает сирийское агентство САНА, это позволило перекрыть пути снабжения боевиков, ведущие к форпосту экстремистов в Бейт-Джане у линии разделения сирийских и израильских войск на Голанских высотах. 

    Сообщается также, что САА ликвидировала полевого командира «Джебхат ан-Нусры» палестинского наемника Абу Хедифу Кунана и двух его сообщников.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #саа #джебхат-ан-нусра #эль-кунейтра
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