САА выбила террористов со стратегических высот в провинции Эль-Кунейтра

Дамаск (Сирия), 6 декабря. Бойцы Сирийской арабской армии (САА) во вторник выбили террористов группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) со стратегических высот Телль-Шехаб в провинции Эль-Кунейтра.

Как сообщает сирийское агентство САНА, это позволило перекрыть пути снабжения боевиков, ведущие к форпосту экстремистов в Бейт-Джане у линии разделения сирийских и израильских войск на Голанских высотах.

Сообщается также, что САА ликвидировала полевого командира «Джебхат ан-Нусры» палестинского наемника Абу Хедифу Кунана и двух его сообщников.

1 Организация запрещена на территории РФ.