Совбез ООН обсудил вопрос о доставке гумпомощи в Сирию в обход Дамаска

Нью-Йорк, 6 декабря. Совет Безопасности ООН обсудил вопрос о продолжении прямых поставок гуманитарной помощи в Сирию с территории соседних стран. На пересмотре этой схемы настаивает Россия.

Как сообщает председательствующий в СБ в декабре японский дипломат Коро Бэссё, Токио совместно с Каиром и Стокгольмом планирует начать работу над проектом соответствующей резолюции, учитывающей взгляды членов Совета Безопасности.

Бэссё отметил, что в ходе заседания СБ были обсуждены дальнейшие шаги, касающиеся истекающих в январе полномочий на проведение трансграничных операций. Три страны, являющиеся кураторами этой темы с СБ ООН, намерены доработать проект резолюции и распространить его, отметил японский дипломат.

Как отметил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, утвержденная Советом Безопасности ООН в 2014 году схема поставок гуманитарной помощи из соседних стран не может больше существовать в нынешнем виде, так как она ущемляет суверенитет Сирии.

Напомним, что ранее Россия, Франция, США, Великобритания и Китай договорились, что в контактную группу по Сирии пока войдут только пять постоянных членов Совбеза ООН, пишет газета «Известия».