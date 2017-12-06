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Весь мир
Совбез ООН обсудил вопрос о доставке гумпомощи в Сирию в обход Дамаска
Весь мир
Совбез ООН обсудил вопрос о доставке гумпомощи в Сирию в обход Дамаска
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    Совбез ООН обсудил вопрос о доставке гумпомощи в Сирию в обход Дамаска

    0:15  6 Декабря 2017
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    Совбез ООН обсудил вопрос о доставке гумпомощи в Сирию в обход Дамаска

    Нью-Йорк, 6 декабря. Совет Безопасности ООН обсудил вопрос о продолжении прямых поставок гуманитарной помощи в Сирию с территории соседних стран. На пересмотре этой схемы настаивает Россия.

    Как сообщает председательствующий в СБ в декабре японский дипломат Коро Бэссё, Токио совместно с Каиром и Стокгольмом планирует начать работу над проектом соответствующей резолюции, учитывающей взгляды членов Совета Безопасности.

    Бэссё отметил, что в ходе заседания СБ были обсуждены дальнейшие шаги, касающиеся истекающих в январе полномочий на проведение трансграничных операций. Три страны, являющиеся кураторами этой темы с СБ ООН, намерены доработать проект резолюции и распространить его, отметил японский дипломат.

    Как отметил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, утвержденная Советом Безопасности ООН в 2014 году схема поставок гуманитарной помощи из соседних стран не может больше существовать в нынешнем виде, так как она ущемляет суверенитет Сирии.

    Напомним, что ранее Россия, Франция, США, Великобритания и Китай договорились, что в контактную группу по Сирии пока войдут только пять постоянных членов Совбеза ООН, пишет газета «Известия».

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #гумпомощь #оон #сб
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