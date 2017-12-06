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Ковальчук о решении МОК: Ехать на Олимпиаду надо обязательно
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    Ковальчук о решении МОК: Ехать на Олимпиаду надо обязательно

    0:06  6 Декабря 2017
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    Ковальчук о решении МОК: Ехать на Олимпиаду надо обязательно

    Москва, 6 декабря. Российским хоккеистам надо обязательно ехать на Олимпиаду в Южную Корею, это сплотит страну, заявил форвард сборной России Илья Ковальчук.

    Во вторник исполком МОК дисквалифицировал ОКР, а «чистым» российским спортсменам дали право выступить на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом

    Ковальчук заявил журналистам, что «ехать на Олимпиаду надо обязательно». По его мнению, оказаться от участия в Играх означало бы сдаться.

    «Все прекрасно понимаем, что решение МОК — чистая политика и против кого именно она направлена. В принципе, было понятно, что будет такое решение. Но если спортсмены туда поедут, это сплотит страну», — отметил Ковальчук.

    Хоккеист подчеркнул, что спортсмены вне политики. И, если удастся хорошо выступить, российские спортсмены обязательно споют гимн. 

    Ковальчук о решении МОК: Ехать на Олимпиаду надо обязательно

    Как сообщал телеканал RT, во вторник МОК определил, что россияне, которые выполнят условия по допуску на соревнования, будут выступать как команда под названием «Олимпийские спортсмены из России». 

    Автор: Олеся Волкова
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    #мок #допинговый скандал #ковальчук #олимпиада-2018
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