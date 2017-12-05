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Уникальный истребитель Су-57 совершил первый полет с новым двигателем
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    Уникальный истребитель Су-57 совершил первый полет с новым двигателем

    23:55  5 Декабря 2017
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    Уникальный истребитель Су-57 совершил первый полет с новым двигателем

    Москва, 5 декабря. Истребитель пятого поколения Су-57 (заводской индекс Т-50) совершил во вторник первый полет с двигателем второго этапа, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

    «Продолжительность полета составила 17 минут. Полет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания», — говорится в сообщении ведомства.

    По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, успешные испытания истребителя — «доказательство высокого потенциала российского авиастроения».

    Уникальный истребитель Су-57 совершил первый полет с новым двигателем

    Многофункциональный истребитель 5-го поколения предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях. В настоящее время в летных испытаниях участвуют девять летных образцов, сообщала «Газета.ру».

    В сообщении ведомства подчеркивается, что истребитель «обладает рядом уникальных особенностей, сочетая в себе функции ударного самолета и истребителя», является самым совершенным самолетом в линейке «Компании «Сухой», и, начиная с 2020 года, станет основным продуктом компании на рынке авиационный техники.

    Автор: Олеся Волкова
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    #истребитель #т-50 #су-57
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