Уникальный истребитель Су-57 совершил первый полет с новым двигателем

Москва, 5 декабря. Истребитель пятого поколения Су-57 (заводской индекс Т-50) совершил во вторник первый полет с двигателем второго этапа, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

«Продолжительность полета составила 17 минут. Полет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания», — говорится в сообщении ведомства.

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, успешные испытания истребителя — «доказательство высокого потенциала российского авиастроения».

Многофункциональный истребитель 5-го поколения предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях. В настоящее время в летных испытаниях участвуют девять летных образцов, сообщала «Газета.ру».

В сообщении ведомства подчеркивается, что истребитель «обладает рядом уникальных особенностей, сочетая в себе функции ударного самолета и истребителя», является самым совершенным самолетом в линейке «Компании «Сухой», и, начиная с 2020 года, станет основным продуктом компании на рынке авиационный техники.