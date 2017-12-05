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США намерены сохранять военное присутствие в Сирии, исходя из обстоятельств – Пентагон
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    США намерены сохранять военное присутствие в Сирии, исходя из обстоятельств – Пентагон

    23:50  5 Декабря 2017
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    США намерены сохранять военное присутствие в Сирии, исходя из обстоятельств – Пентагон

    Вашингтон, 5 декабря. Власти США намерены поддерживать военное присутствие в Сирии, «основанное на обстоятельствах». Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны США Эрик Пахон.

    США намерены поддерживать собственное присутствие в Сирии для стабилизации районов, освобожденных от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России).

    «Хотя ИГ продолжает терять территории, нам предстоит важная работа для того, чтобы быть уверенными в окончательной победе. Соединенные Штаты будут поддерживать основанное на обстоятельствах военное присутствие в Сирии для того, чтобы устранить угрозу вспышки восстаний, организованных террористами, предотвратить возвращение ИГ и стабилизировать ситуацию в освобожденных районах», – приводит его слова «Газета.ru».

    Напомним, что в этот вторник пецподразделения сирийской армии под прикрытием ВКС РФ начали наступление, освободив несколько районов вблизи важного города Аль-Салихия, который находится к северу от Абу-Кемаля. После освобождения этого города террористы ИГ оказались в окружении. Военные САА готовятся к последней битве вдоль реки Евфрат.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #сирия #иг #пентагон
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