«Спартак» интересуется защитником «Андерлехта»

Москва, 5 декабря. По информации Федерального агентства новостей, московский «Спартак» интересуется возможностью приобретения защитника бельгийского «Андерлехта» Уроша Спаича. По словам источника, представители красно-белых уже интересовались предполагаемыми условиями перехода. Сообщается, что переход Спаича обойдется чемпионам России примерно в 8 млн евро. Самому 24-летнему сербу готовы предложить контракт на 3,5 года с окладом порядка 1,5 млн евро.

На счету Спаича 18 матчей в текущем сезоне во всех турнирах и 1 забитый мяч.