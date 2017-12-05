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«Спартак» интересуется защитником «Андерлехта»
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    «Спартак» интересуется защитником «Андерлехта»

    23:56  5 Декабря 2017
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    «Спартак» интересуется защитником «Андерлехта»

    Москва, 5 декабря. По информации Федерального агентства новостей, московский «Спартак» интересуется возможностью приобретения защитника бельгийского «Андерлехта» Уроша Спаича. По словам источника, представители красно-белых уже интересовались предполагаемыми условиями перехода. Сообщается, что переход Спаича обойдется чемпионам России примерно в 8 млн евро. Самому 24-летнему сербу готовы предложить контракт на 3,5 года с окладом порядка 1,5 млн евро.

    На счету Спаича 18 матчей в текущем сезоне во всех турнирах и 1 забитый мяч.

    Автор: Алексей Громов
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