ООН, 5 декабря. Работники гуманитарных организаций по-прежнему не могут попасть в сирийский город Ракка, освобожденный от террористов при поддержке коалиции, возглавляемой США, заявил журналистам официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик заявил, что в ООН «глубоко обеспокоены» положением мирных жителей в Ракке и ее окрестностях, куда в последние недели вернулись около 34 тысяч беженцев. Согласно поступающим данным, ежедневно мирные жители гибнут от самодельных взрывных устройств. Так, 1 и 2 декабря от мин погибли 11 человек, многие получили ранения.

Помимо этого, в Ракке существует нехватка воды и продовольствия.

«Мы опасаемся возможности распространения заболеваний из-за того, что не хоронят тела людей, но гуманитарные партнеры не могут попасть в город, пока не будет завершена очистка от мин и других неразорвавшихся боеприпасов», — отметил представитель генсека.

Напомним, как сообщал телеканал RT, в конце ноября постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что коалиция во главе с США пытается «скрыть тяжелые последствия своей военной операции» по освобождению Ракки.