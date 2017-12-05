Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Совбез ООН обсудил вопрос о доставке гумпомощи в Сирию в обход Дамаска
Новости Сирии
В сирийской Ракке ежедневно гибнут от мин мирные жители  — ООН
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В сирийской Ракке ежедневно гибнут от мин мирные жители  — ООН

    23:35  5 Декабря 2017
    204

    В сирийской Ракке ежедневно гибнут от мин мирные жители  — ООН

    ООН, 5 декабря. Работники гуманитарных организаций по-прежнему не могут попасть в сирийский город Ракка, освобожденный от террористов при поддержке коалиции, возглавляемой США, заявил журналистам официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.

    Дюжаррик заявил, что в ООН «глубоко обеспокоены» положением мирных жителей в Ракке и ее окрестностях, куда в последние недели вернулись около 34 тысяч беженцев. Согласно поступающим данным, ежедневно мирные жители гибнут от самодельных взрывных устройств. Так, 1 и 2 декабря от мин погибли 11 человек, многие получили ранения.

    Помимо этого, в Ракке существует нехватка воды и продовольствия. 

    «Мы опасаемся возможности распространения заболеваний из-за того, что не хоронят тела людей, но гуманитарные партнеры не могут попасть в город, пока не будет завершена очистка от мин и других неразорвавшихся боеприпасов», — отметил представитель генсека.

    В сирийской Ракке ежедневно гибнут от мин мирные жители  — ООН

    Напомним, как сообщал телеканал RT, в конце ноября постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что коалиция во главе с США пытается «скрыть тяжелые последствия своей военной операции» по освобождению Ракки. 

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #сирия #оон #коалиция #ракка #дюжаррик #небензя
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть