Глава ОКР Жуков извинился перед МОК – Бах

Москва, 5 декабря. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков принес свои извинения Международному олимпийскому комитету. Об этом в ходе пресс-конференции заявил руководитель МОК Томас Бах.

По словам Баха, после того, как МОК объявил об отстранении России от участия в зимних Олимпийских Играх 2018 года, российской стороне была предоставлена возможность высказаться, пишет «Газета.ru».

«Глава ОКР Жуков принес свои извинения. Санкции, о которых было объявлено, — это полноценное решение исполкома», – отметил Бах.

Глава Международного олимпийского комитета не стал уточнять, за что именно извинялся Жуков.

Напомним, что ранее исполнительный комитет МОК объявил о дисквалификации Олимпийского комитета России. Российским спортсмены смогут принять участие в ОИ-2018 только под олимпийским флагом и после специальной процедуры допуска.