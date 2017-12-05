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Глава ОКР Жуков извинился перед МОК – Бах
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    Глава ОКР Жуков извинился перед МОК – Бах

    23:34  5 Декабря 2017
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    Глава ОКР Жуков извинился перед МОК – Бах

    Москва, 5 декабря. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков принес свои извинения Международному олимпийскому комитету. Об этом в ходе пресс-конференции заявил руководитель МОК Томас Бах.

    По словам Баха, после того, как МОК объявил об отстранении России от участия в зимних Олимпийских Играх 2018 года, российской стороне была предоставлена возможность высказаться, пишет «Газета.ru».

    «Глава ОКР Жуков принес свои извинения. Санкции, о которых было объявлено, — это полноценное решение исполкома», – отметил Бах.

    Глава Международного олимпийского комитета не стал уточнять, за что именно извинялся Жуков.

    Напомним, что ранее исполнительный комитет МОК объявил о дисквалификации Олимпийского комитета России. Российским спортсмены смогут принять участие в ОИ-2018 только под олимпийским флагом и после специальной процедуры допуска.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #мок #бах #окр #жуков #извинения
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