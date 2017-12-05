Глава НОК Греции сожалеет об отстранении России от Игр-2018

Афины, 5 декабря. Президент Национального олимпийского комитета Греции Спирос Капралос заявил, что сожалеет об отстранении России от Зимних Олимпийских игр в Южной Корее. Он поддержал участие в Играх всех «чистых» спортсменов.

По его словам, он пока не знаком с полным текстом решения исполкома МОК, и поэтому пока не может дать развернутый комментарий.

«Без России Игры будут меньшими. С другой стороны мы хотим и выступаем за чистый спорт, за то, чтобы он был далеко от допинга. Это реальность, это наши принципы», – приводит слова главы НОК Греции РИА Новости.

Он напомнил, что в истории Олимпийских игр уже были случаи, когда Игры теряли часть участников – бойкоты Олимпиады в 1980-м и 1984-м годах.

«Я сожалею, что России не будет», – подчеркнул он.

Напомним, что ранее исполнительный комитет МОК объявил о дисквалификации Олимпийского комитета России. Российским спортсмены смогут принять участие в ОИ-2018 только под олимпийским флагом и после специальной процедуры допуска.