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Глава НОК Греции сожалеет об отстранении России от Игр-2018
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    Глава НОК Греции сожалеет об отстранении России от Игр-2018

    23:21  5 Декабря 2017
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    Глава НОК Греции сожалеет об отстранении России от Игр-2018

    Афины, 5 декабря. Президент Национального олимпийского комитета Греции Спирос Капралос заявил, что сожалеет об отстранении России от Зимних Олимпийских игр в Южной Корее. Он поддержал участие в Играх всех «чистых» спортсменов.

    По его словам, он пока не знаком с полным текстом решения исполкома МОК, и поэтому пока не может дать развернутый комментарий.

    «Без России Игры будут меньшими. С другой стороны мы хотим и выступаем за чистый спорт, за то, чтобы он был далеко от допинга. Это реальность, это наши принципы», – приводит слова главы НОК Греции РИА Новости.

    Он напомнил, что в истории Олимпийских игр уже были случаи, когда Игры теряли часть участников – бойкоты Олимпиады в 1980-м и 1984-м годах.

    «Я сожалею, что России не будет», – подчеркнул он.

    Напомним, что ранее исполнительный комитет МОК объявил о дисквалификации Олимпийского комитета России. Российским спортсмены смогут принять участие в ОИ-2018 только под олимпийским флагом и после специальной процедуры допуска.

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #мок #греция #нок #капралос #олипийские игры
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