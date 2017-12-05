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Решение о выступлении на Олимпиаде-2018 примут сами спортсмены — комитет ГД по спорту
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    Решение о выступлении на Олимпиаде-2018 примут сами спортсмены — комитет ГД по спорту

    23:05  5 Декабря 2017
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    Решение о выступлении на Олимпиаде-2018 примут сами спортсмены — комитет ГД по спорту

    Москва, 5 декабря. Россию подвигают к самоизоляции, решение об участии в Олимпиаде в 2018 году будет принимать собрание олимпийцев, заявил глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев.

    Во вторник стало известно, что исполком МОК принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России, при этом «чистые» российские спортсмены получат возможность выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом.

    Дегтярев в эфире Первого канала выразил мнение, что Россию «подвигают к самоизоляции». По его словам, решение о поездке на Олимпиаду-2018 будут принимать сами спортсмены на собрании олимпийцев, которое пройдет 12 декабря. Он подчеркнул, что это будет личный выбор каждого.

    Решение о выступлении на Олимпиаде-2018 примут сами спортсмены — комитет ГД по спорту

    Отметим, как сообщала «Газета.ру», после решения МОК многие политики и спортивные чиновники призвали отказаться от выступления на Олимпиаде-2018. По мнению сенатора Алексея Пушкова, выступление российской сборной под нейтральным флагом стало бы унижением для страны.

    Автор: Олеся Волкова
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    #мок #допинговый скандал #олимпиада-2018 #дегтярев
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