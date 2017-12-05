Москва, 5 декабря. Россию подвигают к самоизоляции, решение об участии в Олимпиаде в 2018 году будет принимать собрание олимпийцев, заявил глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев.

Во вторник стало известно, что исполком МОК принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России, при этом «чистые» российские спортсмены получат возможность выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Дегтярев в эфире Первого канала выразил мнение, что Россию «подвигают к самоизоляции». По его словам, решение о поездке на Олимпиаду-2018 будут принимать сами спортсмены на собрании олимпийцев, которое пройдет 12 декабря. Он подчеркнул, что это будет личный выбор каждого.

Отметим, как сообщала «Газета.ру», после решения МОК многие политики и спортивные чиновники призвали отказаться от выступления на Олимпиаде-2018. По мнению сенатора Алексея Пушкова, выступление российской сборной под нейтральным флагом стало бы унижением для страны.