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Награждение спортсменов из РФ на ОИ-2018 пройдет под олимпийский гимн – МОК
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    Награждение спортсменов из РФ на ОИ-2018 пройдет под олимпийский гимн – МОК

    23:00  5 Декабря 2017  /обновлено: 0:21  06 Декабря 2017
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    Награждение спортсменов из РФ на ОИ-2018 пройдет под олимпийский гимн – МОК

    Москва, 5 декабря. На церемонии награждения спортсменов из РФ на зимней Олимпиаде-2018 на церемонии награждения будет играть олимпийский гимн вместо национального. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

    По его словам, отдельные российские спортсмены будут допущены к Зимним Олимпийским играм в Пхенчхане. Однако выступать они смогут лишь в нейтральной форме и под олимпийским флагом.

    «Отдельные российские спортсмены смогут участвовать на Играх в Пхенчхане. Они смогут участвовать под названием «российские атлеты» и будут состязаться в этой форме и под олимпийском флагом, олимпийский гимн будет играться на церемониях награждения. Ни один из членов Минспорта РФ не будет приглашен на Игры», – приводит слова Баха «Газета.ru».

    Кроме того, Бах заявил, что МОК удалось добиться «прогресса с проведением беспрецедентной программы предыгрового тестирования». По его словам, данная система стала «независимой от МОК», что должно внести «большой вклад» в обеспечения доверия к Играм-2018.

    Напомним, что ранее исполнительный комитет МОК объявил о дисквалификации Олимпийского комитета России. Российским спортсмены смогут принять участие в ОИ-2018 только под олимпийским флагом и после специальной процедуры допуска.

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #игры #мок #бах #гимн
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