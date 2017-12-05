Решение МОК по ОКР нужно оспаривать в Лозанне по ускоренной процедуре – спортивный юрист

Санкт-Петербург, 5 декабря. Решение Международного олимпийского комитета по отстранению Олимпийского комитета России необходимо оспаривать в Лозанне по ускоренной процедуре. С таким заявлением выступил спортивный юрист Михаил Прокопец.

Партнер юридической компании SILA International Lawyers Михаил Прокопец в разговоре с Федеральным агентством новостей рассказал о правовых аспектах решения Международного Олимпийского Комитета (МОК - прим. ФАН) в отношении Олимпийского Комитета России (ОКР). Напомним, сегодня вечером было объявлено о временном приостановлении деятельности ОКР.

«Прежде всего, нужно дождаться публикации текста решения МОК, в котором будут обозначены условия, на которых членство ОКР будет восстановлено. Оспорить решение МОК можно и нужно в Лозанне, но проблема в том, что на практике рассмотрение дел там занимает порядка 6-8 месяцев. Можно попросить об ускоренной процедуре рассмотрения дела, однако для этого необходим текст мотивировочной части и согласие МОК на ускоренное рассмотрение дела. На практике все выглядит так, чтобы оспорить решение МОК просто не было времени» - считает Прокопец.

Напомним, что в этот вторник МОК приостановил членство ОКР, а также разрешил российским спортсменам, не обвиняемым в применении допинга, участвовать в Играх-2018 лишь под олимпийским флагом.