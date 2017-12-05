В Совфеде ответили на решение МОК по российским олимпийцам

Российским спортсменам разрешили выступить на Играх-2018 в Пхенчхане под олимпийским флагом. Об этом говорится в релизе на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Такое решение было принято на исполкоме МОК в Лозанне. В Играх смогут принять участие лишь те российские спортсмены, которых не обвинили в использовании допинга.

Напомним, что такое решение МОК принял на основании работы двух комиссий, одна из которых — во главе с Денисом Освальдом — занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады в Сочи. По итогам ее работы Российская Федерация лишилась 11 наград и потеряла первое место в общекомандном зачете. Вторая комиссия во главе с бывшим президентом Швейцарии Самуэлем Шмидом проверяла данные о якобы вмешательстве государства в российскую антидопинговую систему. Обе комиссии провели расследование WADA под руководством Ричарда Макларена о якобы подмене допинг-проб российских спортсменов при участии ФСБ.

Мнение сенатора

Сенатор Олег Морозов прокомментировал ФАН решение МОК.

«Абсолютно ожидаемо. Уже потому, что проблему допинга в спорте свели исключительно к России. Ее представителей даже не стали слушать. МОК принял исключительно политическое решение, которое ни к спорту, ни к борьбе с допингом отношения не имеет. Это элементы гибридной войны против России», — рассказал Олег Морозов.

Политическая борьба

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН отметил, что допинговые скандалы в спорте давно уже стали частью политической борьбы. Очевидно, что решение МОК напрямую связано с политическим противостоянием США и их союзников с властями РФ.

«Отсюда и тезис о вовлеченности в допинговые скандалы не только российских спортсменов, но и должностных лиц РФ и целых федеральных ведомств. Решение МОК явным образом политически мотивировано. Печально, что спорт высоких достижений отныне не только коммерционализирован, но и стал ареной политических интриг и сведения счетов между ведущими мировыми политиками. На пользу спорту и болельщикам это никак не пойдет», — добавил Владимир Соловейчик.

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН подчеркнул, что самое плохое в решении МОК — это наша неготовность к опережающему ответу. Давно было понятно, что необходимы жесткие ответные меры, которые не позволили бы о Россию вытирать ноги западным спортивным чиновникам.

«Если бы превентивный ответ был готов раньше, мы бы сегодня не испытали этого унижения, мы — это в первую очередь российские спортсмены, и заслуженные чемпионы, и молодежь, будущие звезды, и их болельщики. С великой Россией так поступать нельзя. И доводить ситуацию до такого позора тоже нельзя. Ведь что произошло? Маргинальная комиссия англичанина Макларена, подотчетная «особому» решению WADA, состряпала приговор российскому спорту, опираясь на мнение полубезумного предателя Родченк0ва, который в свободное от предательства время пишет порнографические рассказы (накануне об этом сообщили СМИ). И к этому мнению прислушивается МОК! Такой МОК не достоин нашего членства в этой организации. Олимпийское движение себя дискредитировало.

Приняв такое унизительное для России решение, западные спортивные функционеры рассчитывают, что мы умоемся и начнем искать способ покаяться. Они не верят в наш жесткий ответ, потому что видят, как наши спортивные дипломаты заискивают перед всей западной системой управления, боготворят ее и считают истиной в последней инстанции. Это, конечно, не так. Это лжецы, подлецы и манипуляторы, в интересах которых — идеологическая война с Россией до победного конца, а не просвещение, демократия и культура, которые они выставляют напоказ. Только бойкот этой системы ее вылечит», — резюмировал Игорь Рябов.

Напомним, российская сторона настаивала на том, что все спортсмены, не уличенные в допинге, должны получить право выступить на Олимпиаде. В октябре президент Российской Федерации Владимир Путин назвал унижением для страны как возможное отстранение, так и разрешение участвовать под нейтральным флагом.