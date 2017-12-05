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МОК включил спорт в холодную войну – депутат Госдумы РФ
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    МОК включил спорт в холодную войну – депутат Госдумы РФ

    22:36  5 Декабря 2017  /обновлено: 22:36  05 Декабря 2017
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    МОК включил спорт в холодную войну – депутат Госдумы РФ

    Москва, 5 декабря. Своим решение о российской сборной на Олимпиаде-2018 Международный олимпийский комитет включил спорт в холодную войну. С таким заявлением выступил первый зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

    В этот вторник МОК приостановил членство ОКР, а также разрешил российским спортсменам, не обвиняемым в применении допинга, участвовать в Играх-2018 лишь под олимпийским флагом.

    Как отметил депутат, из знаменитого олимпийского лозунга «О спорт, ты – мир!», можно теперь исключить слово «мир»

    «Вместо мира (МОК, прим. ФАН) включил олимпийское движение в холодную войну», – приводит РИА Новости слова Емельянова.

    По его словам, большой ущерб был нанесен не только спортсменам, но и зрителям, которые хотели увидеть честную и бескомпромиссную борьбу. Он также подчеркнул, что выступление российской сборной под нейтральным флагом – «оскорбительно для России».

    Автор: Антон Зарубин
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    #запрет #госдума #мок #спорт #олимпиада #емельянов
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