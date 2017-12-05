МОК включил спорт в холодную войну – депутат Госдумы РФ

Москва, 5 декабря. Своим решение о российской сборной на Олимпиаде-2018 Международный олимпийский комитет включил спорт в холодную войну. С таким заявлением выступил первый зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

В этот вторник МОК приостановил членство ОКР, а также разрешил российским спортсменам, не обвиняемым в применении допинга, участвовать в Играх-2018 лишь под олимпийским флагом.

Как отметил депутат, из знаменитого олимпийского лозунга «О спорт, ты – мир!», можно теперь исключить слово «мир»

«Вместо мира (МОК, прим. ФАН) включил олимпийское движение в холодную войну», – приводит РИА Новости слова Емельянова.

По его словам, большой ущерб был нанесен не только спортсменам, но и зрителям, которые хотели увидеть честную и бескомпромиссную борьбу. Он также подчеркнул, что выступление российской сборной под нейтральным флагом – «оскорбительно для России».